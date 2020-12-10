Медики рассказали, как в Воронежской области пытались спасти школьника, которому стало плохо на уроке физкультуры

Фото той самой машины скорой помощи Фото: Предоставлено департаментом здравоохранения Воронежской области

На вызов к подростку, которому стало плохо во время урока физкультуры, фельдшерская бригада прибыла через 3 минуты. Об этом «КП-Воронеж» сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Напомним, 15-летний парень потерял сознание 1 декабря. Педагоги вызвали 9-класснику скорую помощь, но спасти его не удалось. Острогожская межрайонная прокуратура организовала проверку законодательства об образовании, об охране здоровья несовершеннолетних в средней школы № 4 Острогожска.

Стало известно, что опытная фельдшерская бригада оказала мальчику первую медицинскую помощь.

- Автомобиль скорой медицинской помощи был оснащен необходимыми медикаментами и оборудованием, в том числе дефибриллятором, аппаратами ЭКГ и искусственной вентиляции легких, системой кислородной поддержки, - подчеркнули в облздраве.

Но состояние ребенка было тяжелым. Его незамедлительно транспортировали в стационар Острогожской районной больницы. Уже к поступлению было подготовлено оборудование и лекарства.

- За его жизнь боролась реанимационная бригада в составе заведующего реанимационным отделением, заведующего педиатрическим отделением и двух медицинских сестер-анестезисток. Реанимационные мероприятия не дали результата, была констатирована биологическая смерть, - констатировали в облздраве.

Как отметили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, ответить на вопрос, можно ли было спасти мальчика помогут служебная проверка и патологоанатомическая экспертиза.