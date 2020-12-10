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Здоровье

За 2020-й год ВИЧ обнаружили у 484 жителей Воронежской области

А анализы сдали 495 тыс человек
Ярослав ИВАНОВ
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В первую декаду декабря облздрав опубликовал статистику по заболеваемости ВИЧ (напомним, 1 декабря считается Всемирным днем борьбы со СПИДОМ). За 11 месяцев 2020 года в регионе обследование на ВИЧ прошли более 495 тысяч человек. Впервые положительные результаты выявили у 484 жителей региона.

Обследование на ВИЧ можно пройти бесплатно в областном клиническом центре профилактики и борьбы со СПИД (пр.Патриотов, 29 б). Результаты анализа выдаются лично в руки, по телефону результат не сообщается и не рассылается в электронном виде.

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