На трассе в Воронежской области фура насмерть сбила пешехода

9 декабря в Бобровском районе на 620 км федеральной автодороги М-4 «Дон» погиб 61-летний мужчина. Он вечером переходил проезжую часть. Рядом с этим местом нет какого-либо населенного пункта. К сожалению, водитель фуры, 41-летний житель Ростовской области не сумел вовремя сориентироваться и сбил пешехода.

В региональной Госавтоинспекции отмечают, что за прошедшие сутки произошло 4 наезда на пешеходов. Помимо того случая, который описали мы, еще 3 разных людей, включая ребенка, получили ранения различной степени тяжести.

Помните, что дорогу нужно переходить только по пешеходным переходам. Даже если вы идете по регулируемой «зебре» и на разрешающий сигнал светофора, убедитесь, что все водители остановились.

- Немаловажную роль в безопасности пешеходов играют световозвращающие элементы, особенно в темное время суток, плохих погодных условиях и за пределами населенных пунктов. Использование таких элементов позволяют водителю заметить пешехода на расстоянии более 350 метров и принять меры к снижению скорости, - пишут в ГУ МВД по Воронежской области.

А водители при приближении к пешеходным переходам обязаны снижать скорость и строго соблюдать требования сигнала светофора и дорожных знаков.