В Воронеже один сосед напал на другого в подъезде и отобрал мобильник

9 декабря 48-летний житель Воронежа стал жертвой разбоя в собственном подъезде. Инцидент произошел утром в многоквартирном доме на улице Карла Либкнехта. Мужчина столкнулся с одним из жильцов. Между ними возникла перепалка, перешедшая в драку. Сосед несколько раз ударил потерпевшего, забрал у него мобильник и скрылся.

31-летнего нападавшего задержали, за разбой ему грозит до восьми лет заключения.

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