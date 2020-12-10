«Маскарад» воронежского театра драмы покажут в прямом эфире

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

10 декабря спектакль «Маскарад» Кольцовского театра, который в этот момент пройдет в зале, покажут одновременно онлайн на портале «Культура.РФ».

Драма в стихах по пьесе Лермонтова, поставленная Владимиром Петровым в конце 2019 года, стала одной из визитных карточек воронежского театра. На сцене - жизнь светского Петербурга 1830-х годов: легкомысленные балы, безрассудные карточные игры, жесткие законы общественной морали, дуэли и интриги. В основе драмы лежит история Евгения Арбенина, профессионального игрока в карты, и его молодой супруги Нины. Женившись на доброй, любящей его девушке, мужчина мечтает начать новую жизнь и обрести, наконец, спокойное семейное счастье. Но темная сторона его характера и грехи прошлого приводят к трагической развязке.

Спектакль можно посмотреть по ссылке https://www.culture.ru/live/12417/maskarad