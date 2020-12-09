Прокуратуру района под Воронежем возглавил крымчанин

Тимур Абзалов. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Во вторник, 8 декабря, в Каширском районе сменился прокурор. Вместо ушедшего на пенсию Алексея Косякина на эту должность назначили Тимура Абзалова. Ранее Тимур Русланович возглавлял Красноперекопскую межрайонную прокуратуру Крыма.

Тимуру Абзалову 40 лет. В 2002 году он закончил Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского в столице Крыма Симферополе. В том же году поступил на службу в органы прокуратуры. Сначала работал следователем и старшим следователем в прокуратуре Центрального района Симферополя. Новой ступенью карьеры стали должности прокурора и старшего прокурора сначала отдела по надзору за расследованием уголовных дел, а затем отдела по надзору за соблюдением законов спецподразделениями и иными учреждениями, которые ведут борьбу с организованной преступностью и коррупцией. Также работал старшим следователем и старшим прокурором прокуратуры Евпатории, заместителем прокурора и прокурором Белогорского района Республики Крым. В 2019 году был назначен Красноперекопским межрайонным прокурором.

Тимур Абзалов женат, воспитывает двух сыновей.