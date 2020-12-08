В Воронеже областные власти наградили представителей семи самых красивых сел

Победителей конкурсов наградили в здании областного правительства. Фото: с портала правительства Воронежской области.

Во вторник, 8 декабря, губернатор Александр Гусев принимал в здании областного правительства победителей региональных конкурсов, в которых определяли самое красивое село и лучшее муниципальное образование. Для них организовали торжественную церемонию награждения.

В 2020 году за победу боролись семь населенных пунктов, набравших наибольшее количество баллов. В итоге самым красивым селом признали поселок Отрадное Новоусманского района. Призерами стали села Шишовка Бобровского района, Затон Воробьевского района, Манино Калачеевского района, Щучье Лискинского района, Большая Казинка Павловского района и Истобное Репьевского района.

Из областного бюджета представитель администрации Отрадного получил грант в 1 миллион рублей, шесть призеров – по 150 тысяч рублей. Деньги направят на благоустройство территорий и освещение улиц этих населенных пунктов.

На конкурс «Лучшее муниципальное образование Воронежской области» в 2020 году поступили 225 заявок от 164 городских и сельских поселений. Оргкомитет определил 27 победителей во всех номинациях. Они получили гранты за счет средств областного бюджета на сумму 15,1 миллиона рублей. Наибольшая сумма - 1,2 миллиона рублей, наименьшая – 500 тысяч рублей.

Победители в номинации «Лучший глава администрации муниципального образования» получили от 40 до 85 тысяч рублей, в номинации «Лучший муниципальный служащий» – от 20 до 45 тысяч рублей.