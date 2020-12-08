Под Воронежем умер на рабочем месте охранник больницы

Новая рабочая неделя началась в Панинской районной больнице со смерти сотрудника. Фото: zdrav36.ru

Утром в понедельник, 27 декабря, ЧП случилось в Панинской районной больнице. 59-летнего охранника обнаружили мертвым прямо на рабочем месте.

В полицию о смерти мужчины сообщили в 8.30 7 декабря. Тело умершего отвезли на судебно-медицинскую экспертизу, следов насилия на нем нет. Возможно, у охранника оторвался тромб.

Внезапное ухудшения состояние у людей с хроническими болезнями возникает нередко. Поэтому с собой им нужно всегда брать с собой лекарства на всякий случай. Забывать о такой мере предосторожности не стоит.