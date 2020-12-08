Жительница Воронежа потеряла 436 тысяч после звонка «из банка»

За 7 декабря аферисты дистанционно (через интернет или по телефону) выманили у 12 жителей Воронежской области в общей сложности 1,7 млн рублей.

48-летняя жительница Железнодорожного района попалась на «бородатую» схему - звонок лже-представителя банка. Женщине позвонил якобы персональный менеджер финансового учреждения. И сообщил, что ее деньги подверглись несанкционированному вмешательству, а чтобы и защитить сбережения от действий мошенников, необходимо снять в банке средства и внести их на якобы безопасный счет по указанным ей реквизитам. После выполнения требований и завершения банковской операции связь с неизвестным, естественно, прервалась. А дама лишилась 436 тысяч рублей.

Будьте бдительны: никогда никому не сообщайте коды с оборотной стороны своей карты и из смс. И никогда не переводите денег под диктовку.