Лидером по экспорту товаров из Воронежской области остается Украина

За последние 11 месяцев выросли экспортные поставки растительного масла из Воронежской области. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Воронежской таможне подвели итоги работы за 11 месяцев 2020 года. Как отметили в ведомстве, 72,8 процента товаров в текущем году вывозятся из нашего региона.

На экспорт продукция из Воронежской области идет в 90 стран. Наиболее крупными партнерами в этой сфере являются: Украина (19% от общего объема экспорта), Турция (13%), Китай (10%), Латвия (8%), Гонконг (7,6%).

Что касается импорта, объем которого соответственно составляет 27,2 процента от общего количества товаров, то в нашу область ввозится продукция из 75 стран. На первом месте Евросоюз (11% от общего числа ввезенных товаров), Германия (10,5%), Франция (10,5%), Нидерланды (8%), Китай (7%).

Как пояснили в Воронежской таможне, Евросоюз считается отдельно от Германии, Франции и Нидерландов, потому что комплектующие ввозимых товаров с маркой ЕС произведены в различных странах Европы.

- Объем внешнеторгового оборота за 11 месяцев составил почти 965 миллионов долларов США, где стоимость экспортируемых товаров – 60%. Сальдо положительное со значением 175 миллионов долларов США (то есть, экспорт превышает импорт на эту сумму - Ред.). Увеличились поставки за границу растительных масел, сахара, металлов и изделий из них. Кроме того, увеличились и объемы ввоза товаров: семян кукурузы, рапса и сахарной свеклы, а также племенного скота, - рассказала и.о. начальника отделения таможенной статистики Воронежской таможни Елена Гаврилова.

За 11 месяцев таможенники нашего региона перечислили в федеральный бюджет 6 миллиардов 343 миллиона рублей.