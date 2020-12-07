Сразу семь нарушителей масочного режима в воронежском райцентре оказались в суде

Фото из архива КП Фото: Иван МАКЕЕВ

Рамонский районный суд рассмотрел сразу семь административных дел о нарушении масочного режима. Протоколы были составлены на местных жителей и на воронежцев, которые были задержаны без маски. Все они посещали различные объекты в районе, в том числе торговые. Об этом сообщили в суде 7 декабря.

Семь нарушителей создали угрозу как собственной безопасности, так и подвергли опасности окружающих. Они были признаны виновными по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ. Но поскольку совершили правонарушение впервые, суд назначил им наказание в виде предупреждения. За повторное нарушение им грозит штраф от 1 тысячи до 30 тысяч рублей.

Напомним, всего за прошедшую неделю в суды области поступило рекордное количество административных материалов по нарушениям в регионе антиковидных мер – 307.