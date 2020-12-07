Воронежцы придумали имена для бобрят из Бобронариума

В Воронеже завершился конкурс на лучшие имена для бобрят, объявленный 27 ноября в заповеднике. Напомним, горожанам предложили придумать имена двум малышам, родившимся минувшим летом в бобриной семье Ивны и Усмана.

В итоге из предложенных вариантов сотрудники заповедника выбрали имена Охра и Умбра, предложенные Ириной Кабановой.

В качестве подарка победительнице конкурса вручили пригласительный билет на посещение экскурсионных объектов заповедника.

- Вариантов имён было очень много и многие из них были оригинальными, креативными и интересными. Спасибо за замечательные имена для наших малышей, друзья! – рассказали в заповеднике.