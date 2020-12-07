За неделю в Воронежской области оформили 307 нарушений антиковидных мер

Только за прошедшую неделю в суд было передано 307 административных материалов по нарушениям в регионе антиковидных мер. Как отметили в пресс-службе правительства Воронежской области, речь идет как о физических лицах, так и о юридических. О том, какие нарушения совершили эти жители региона не сообщается.

Ранее мы писали, что Коминтерновский суд оштрафовал воронежца, не сдавшего тест на COVID-19 после возвращения из-за границы. По закону, вернувшиеся из-за рубежа люди должны сдать анализ и в течение трех дней и разместить его результаты на портале госуслуг. Мужчина оправдывался, что до поездки переболел коронавирусом (у него есть подтверждающий наличие антител к COVID-19 тест), поэтому подумал, что ему нет нужды проходить новое исследование.