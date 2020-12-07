В Воронежской области из горящего жилища спасли женщину

В городе Бобров одноименного района на улице Колхозной загорелся жилой дом. Это строение - 9 на 4 метра. Пожар начался 6 декабря примерено в 22:49. На место ЧП выезжали 2 пожарные машины и 8 спасателей. Пожар был ликвидирован в 23:01.

Огонь серьезно повредил небольшой коридор дома. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области, есть пострадавший - женщина получила ожоги кистей рук.

А вот на месте пожара в селе Запрудское Каширского района был обнаружен труп 44-летнего мужчины. 7 декабря около 00:50 случилось возгорание в двухквартирном жилом доме по улице Свободы

В самом жилище огонь серьезно повредил одну из комнат - в ней и было найдено тело мужчины. Пожар ликвидирован в 01:32. К тушению привлекали 8 человек и 2 пожарные машины. Причины пожаров устанавливаются.