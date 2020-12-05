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Коронавирус Covid-19

Воронежца, не сдавшего тест на коронавирус после возвращения из-за границы, оштрафовали на 7,5 тыс рублей

Мужчина до поездки переболел ковидом и подумал, что правила на него не распространяются
Ярослав ИВАНОВ
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Коминтерновский суд оштрафовал воронежца, не сдавшего тест на COVID-19 после возвращения из-за границы. По закону, вернувшиеся из-за рубежа должны сдать анализ и в течение трех дней разместить его результаты на портале госуслуг. Мужчина оправдывался, что до поездки переболел коронавирусом (у него есть подтверждающий наличие антител к COVID-19 тест), поэтому подумал, что ему нет нужды проходить новое исследование. Но Роспотребнадзор отмечает, что правила распространяются на всех.

За нарушение мужчине грозил серьезный штраф (от 15 000 до 40 000 рублей), но суд наказал его суммой в 7500 рублей.