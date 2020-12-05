Конкурс «Зодчество ВРН-2020» объявил победителей

В Воронеже подвели итоги конкурса «Зодчество ВРН», который в этом году из-за ситуации с коронавирусом прошел заочно. Жюри нашло возможно отсмотреть заявленные на смотр проекты и выбрать лучших.

- Несмотря на то, что мы не смогли в 2020 году провести в очном формате сам архитектурный форум «Зодчество ВРН», отказаться от подведения итогов смотра-конкурса мы позволить себе не смогли. Конкурсная практика важна для нашего региона, для архитектурного сообщества. Развивать архитектурную деятельность важно в любое время, тем более, что именно с конкурса в уже далеком 2007 году начиналась история «Зодчество ВРН», - отметил руководитель департамента архитектуры и градостроительства Воронежской области Андрей Еренков.

На конкурс подали 143 проекта из 25 городов: Астрахани, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Владивостока, Екатеринбурга, Иркутска, Казани, Курска, Краснодара, Красноярска, Липецка, Москвы, Минска, Нижнего Новгорода, Пензы, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Смоленска, Старого Оскола, Тамбова, Томска, Ульяновска, Уфы.

Лауреатов отметили в номинациях «Проекты», «Постройки», «Молодежное архитектурное творчество», «Архитектурная публицистика». Гран-при конкурса «Зодчество ВРН 2020» получил проект воронежского жилого комплекса Массалитинова.