В Воронеже благоустроят набережную в Отрожке

фото мэрии Воронежа

Проект обустройства набереж ной в микрорайоне Отрожка стал лучшим в областном ежегодном конкурсе «Территория идей», в котором принимают участие горожане, беспокоящиеся за места своего проживания и развитие общественных пространств.

Проект набережной в Отрожке отметили в номинации «Лучшая эскиз идея обустройства смотровой площадки или набережной». В октябре 2020 года он стал победителем на муниципальном отборочном этапе. Как отметили в мэрии, теперь по этой эскиз-идее разработают рабочий проект обустройства и смету на его воплощение.

Эскиз-идея предполагает объединение набережной в единую ландшафтно-рекреационную территорию со сквером «Молодежный». Ранее проект обустройства сквера победил в конкурсе проектов по поддержке местных инициатив. И благодаря инициативе жителей сквере поменяли плитку, фонари и лавочки, а также облицевали подпорную стену.