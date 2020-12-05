В Нововоронеже 102-летнего ветерана войны росгвардейцы поздравили с днем рождения концертом под его окнами

Татьяну Алексеевну поздравили с днем рождения прямо во дворе ее дома. Фото: предоставлено пресс-службой регионального управления Росгвардии.

В Нововоронеже сотрудники Росгвардии устроили концерт в честь 102 летия ветерана войны Татьяны Алексеевны Журовой прямо под ее окнами. Кроме того, ее поздравили руководители городской администрации, Нововоронежской атомной электростанции и представители ветеранских организаций.

Под звуки легендарного марша «Прощание славянки» Татьяна Алексеевна во дворе своего дома принимала парад росгвардейцев. Музыканты также исполнили «День Победы», «Смуглянку» и «Катюшу».

- Мы безмерно благодарны за Ваш ратный подвиг. Пройдя войну фронтовым хирургом, Вы спасли сотни человеческих жизней на полях сражений Калининского, Брянского, 1-го Белорусского и Центрального фронтов. Желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, большого счастья, энергии и сил, - отметил в поздравительном обращении командующий Центральным округом Росгвардии генерал-полковник Игорь Голлоев.

Росгвардейцы вручили Татьяне Алексеевне специальный набор с различными медицинскими аппаратами. Кстати, болезням она не поддается. Татьяна Алексеевна продолжает заниматься физкультурой, много читает, пишет стихи и активно занимается патриотическим воспитанием молодежи.

Фотография на память. Фото: предоставлено пресс-службой регионального управления Росгвардии.

Справка «КП»

Татьяна Алексеевна Журина родилась в 1918 году. В 1937 поступила в медицинский институт в Уфе. В 1939 году в числе лучших студентов ее перевели в Куйбышевскую Военно-медицинскую академию Рабоче-крестьянской Красной армии. После окончания академии в 1941 году она прошла срочные четырехмесячные курсы по военно-полевой хирургии и поступила ординатором операционно-хирургического взвода Отдельного медсанбата при 369-й стрелковой дивизии 29-ой Армии. Ее взвод отправили на фронт под Ржев, где в это время шли ожесточенные бои.

- Раненых было много. Были жуткие морозы – до 30 градусов. Перевязочных средств, медикаментов и инструментов не хватало, - вспоминает Татьяна Алексеевна.

После войны Татьяна Журина прослужила более 30 лет в войсках правопорядка и завершила службу в звании майора. Затем до 80 лет работала врачом.

Татьяна Алексеевна награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями Жукова и Красного Креста.