В Воронеже аннулировали результаты экзаменов иностранных студентов, плативших взятки

В 2018 году руководитель Центра русского языка, адаптации иностранных учащихся и трудящихся-мигрантов в сфере строительства и архитектуры ВГАСУ помогала иностранцам сдать экзамены. Четырем гражданам Узбекистана нужно было пройти проверку по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации. Если бы иностранцы провалили эти экзамены, они не смогли бы остаться в нашей стране.

Сотрудница вуза согласилась помогать не из-за сострадания, а за денежное вознаграждение. По ее поручению другие сотрудники помогли иностранцам сдать письменную и устную часть экзамена.

- На основании результатов экзамена Московским государственным университетом им. Ломоносова иностранным гражданам выданы сертификаты о владении русским языком, знании основ истории России и основ законодательства РФ, сроком действия до 2023 года, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.

Ранее руководителя Центра оштрафовали на 150 тысяч рублей.

Теперь же прокурор Ленинского района Воронежа обратился с иском о признании недействительными результатов экзаменов. Суд удовлетворил заявление и признал приказ ректора ВГАСУ об итогах сдачи экзамена незаконным, а выданные по его результатам Московским ВУЗом сертификаты – недействительными.