Прокуратура проверит школу в Воронежской области после смерти ученика

Острогожская межрайонная прокуратура организовала проверку законодательства об образовании, об охране здоровья несовершеннолетних в средней школы № 4 Острогожска после смерти 15-летнего учащегося 9 класса.

Ранее мы сообщали, что 1 декабря подростку стало плохо во время урока физкультуры. Он потерял сознание. Педагоги вызвали скорую помощь. Ребенка доставили в районную больницу.

- Несмотря на своевременно проведенные медиками реанимационные мероприятия, спасти подростка не удалось, – пояснили в следственном управлении.

Как сообщают в прокуратуре, школьник скончался в приемном отделении больницы.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.