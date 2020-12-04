Воронежцы сообщили о пожаре в импровизированном приюте для животных

Место ЧП Фото: СОЦСЕТИ

4 декабря в 7:49 жители дома №26 по улице Кирова вызвали спасателей: загорелась квартира на втором этаже многоэтажки.

- В этой квартире проживает пожилая женщина с сыном. Про эту квартиру и ее обитателей писали много раз, так как в ней был устроен приют для бродячих собак и кошек, которых там в иные времена было до 50 штук. А также в квартире жили голуби. Со слов владелицы квартиры, она зажгла свечку утром и ушла по своим делам. Свечка видно упала и далее случился пожар, - сообщили местные жители в социальных сетях.

Горожане предполагали, что возможна массовая гибель зверей. Однако в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области сообщили, что информации о домашних животных нет. По словам спасателей, погибших и пострадавших нет. Предварительная причина пожара действительно неосторожное обращение с огнем.

Пожар был ликвидирован в 7:59. Комната 4 на 4 метра полностью уничтожена огнем. 8 человек были выведены из подъезда при помощи масок спасаемого.