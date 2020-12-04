Воронежскую активистку оштрафовали на 400 тысяч рублей за комментарии в соцсети

Для заседания военного суда почему-то предоставили помещение в Советском районном. Фото: со страницы Надежды Беловой в Фейсбуке.

В пятницу, 4 декабря, на выездном заседании Второго Западного окружного военного суда (помещение для заседания по непонятным причинам предоставили в Советском районном) вынесли приговор по делу Надежды Беловой. Девушка претендовала на должность депутата районного совета в Новоусманском районе. В рамках своей, так сказать, предвыборной компании, выступала на митингах в Новой Усмани против повышения цен за проезд в общественном транспорте и против чрезмерной застройки этого райцентра многоэтажками. Это с одной стороны. С другой, на ее странице масса постов, свидетельствующих о негативном отношении к власти на федеральном уровне.

Именно такого рода активность Беловой стала поводом для возбуждения уголовного дела ч. 2 ст. 205.2 УК РФ "Публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет". Следователи вменяли ей в вину восемь комментариев ВКонтакте под постом о теракте в Архангельске, где 17-летний студент подорвал местное отделение ФСБ, погиб сам и ранил троих. Любопытно, что опубликовано все это было 31 октября 2018 года, а уголовное дело возбудили только в марте 2020 года.

В свое оправдание Белова заявила, что и вовсе таких комментариев не оставляла, а призналась в том, что она их написала, только под давлением следствия. Каким именно, не уточнила. Представитель прокуратуры требовал для активистки штраф в 500 тысяч рублей. Судья предпочел немного уменьшить сумму - до 400 тысяч.