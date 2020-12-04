Школьник умер после урока физкультуры в Воронежской области

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Следователи начали проверку по факту смерти девятиклассника после урока физкультуры. ЧП произошло в одной из школ Острогожска 1 декабря. Об этом сообщили в СУ СК по Воронежской области 4 декабря.

Предварительно было установлено, что 15-летнему подростку стало плохо во время урока физкультуры. Он потерял сознание. Педагоги вызвали скорую помощь. Ребенка доставили в районную больницу.

– Несмотря на своевременно проведенные медиками реанимационные мероприятия, спасти подростка не удалось, – пояснили в следственном управлении.

Прибывшие на место происшествия следователи провели осмотр, назначили судебно-медицинскую экспертизу. На теле школьника внешневидимых телесных повреждений не обнаружили.

Правоохранители уже опросили родственников мальчика, очевидцев, сотрудников школы.

– По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – рассказал руководитель Острогожского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Игорь Долгих.