В пяти школах под Воронежем нашли нарушения при организации питания

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Проверку образовательных учреждений провели сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора в Бобровском районе. В ходе нее и были выявлены многочисленные нарушения законодательства при организации питания детей. Об этом 3 декабря сообщила пресс-служба надзорного ведомства области.

Там уточнили, что нарушения были найдены в пяти школах и двух детских садах. Так, в учреждениях не соблюдали условия отбора и хранения суточных проб продукции, а также отсутствовали технологические карты блюд. Кроме того, работники посредственно вели документацию на пищеблоке. А инвентарь, при помощи которого готовили детям еду, был сломан. В некоторых помещениях в столовых давно уже не было ремонта. Так, что там и вовсе невозможно что-либо делать, а уж тем более использовать их под приготовление пищи.

В облпрокуратуре пояснили, что в отношении руководителей образовательных учреждений возбудили шесть дел об административных правонарушениях. Они предусмотрены ст. 6.6 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований»). Представления об устранении недочетов внесли руководителям школ и детских садов.