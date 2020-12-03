В Воронеже мусоровоз протаранил три припаркованных автомобиля

Основной удар пришелся в один из "Ниссанов".
Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
В четверг, 3 декабря, в 11.20 у дома № 8 на улице Ушинского произошло необычное ДТП.
49-летний шофер мусоровоза с боковой загрузкой, житель Хохольского района, проезжал это место, как вдруг у машины открылся манипулятор. Он ударил припаркованные рядом три автомобиля: Ниссан Тирано», «Ниссан Альмера» и «шестерку». Машины получили достаточно сильные повреждения. К счастью, пострадавших в ДТП не было.
В одну из иномарок мусоровоз въехал еще и колесами.
Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
У белого "Ниссана" поврежден капот.
Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП. В частности, они выясняют, почему так грубо были нарушены правила техники безопасности при движении мусоровоза.
Всем трем машинам требуется серьезный ремонт.
Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.