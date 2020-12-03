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Происшествия

В Воронеже мусоровоз протаранил три припаркованных автомобиля

У него внезапно открылся манипулятор
Юрий КОЗЛОВ
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Основной удар пришелся в один из "Ниссанов".

Основной удар пришелся в один из "Ниссанов".

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В четверг, 3 декабря, в 11.20 у дома № 8 на улице Ушинского произошло необычное ДТП.

49-летний шофер мусоровоза с боковой загрузкой, житель Хохольского района, проезжал это место, как вдруг у машины открылся манипулятор. Он ударил припаркованные рядом три автомобиля: Ниссан Тирано», «Ниссан Альмера» и «шестерку». Машины получили достаточно сильные повреждения. К счастью, пострадавших в ДТП не было.

В одну из иномарок мусоровоз въехал еще и колесами.

В одну из иномарок мусоровоз въехал еще и колесами.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

У белого "Ниссана" поврежден капот.

У белого "Ниссана" поврежден капот.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП. В частности, они выясняют, почему так грубо были нарушены правила техники безопасности при движении мусоровоза.

Всем трем машинам требуется серьезный ремонт.

Всем трем машинам требуется серьезный ремонт.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

ДТП