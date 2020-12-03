Воронежские старшеклассники рассказали младшим об истории Дня неизвестного солдата

Фото предоставлено управой Ленинского района

В эти дни в Воронеже проходят мероприятия, приуроченные к празднованию Дня неизвестного солдата. Например, в 13-й школе состоялись классные часы, на которых старшеклассники выступили перед младшими товарищами с тематическими лекциями под общим девизом «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен».

Младшеклассники узнали об истории праздника, а потом в откликах поделились своими впечатлениями от мероприятия.

СПРАВКА «КП»

День Неизвестного солдата — памятная дата в России, с 2014 года отмечаемая ежегодно 3 декабря в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за её пределами.

В 1966 году в этот день, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был перенесён из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе (на въезде в город Зеленоград) и торжественно захоронен у стены Московского Кремля в Александровском саду.