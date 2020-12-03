Стало известно, при каких условиях в Воронежской области можно проводить новогодние корпоративы

Танцы и прочие развлечения на корпоративах сейчас под запретом. Фото: Евгения ГУСЕВА

На встрече представителей власти и рестораторов обсудили возможность проведения новогодних кооперативов. Для бизнесменов, работающих в этой сфере, это во многом вопрос выживания. Как отмечают рестораторы, в условиях пандемии коронавируса они просто лишились обычных экзаменов. Из-за этого многие развлекательные заведения вынуждены работать не каждый день. Иначе просто вылетят в трубу.

На данный момент существуют следующие условия проведения корпоративов:

- между столиками должно быть не менее 1,5 метра, причем могут быть заполнены только 50 процентов мест (если их не меньше четырех);

- вставать и гулять по кафе или ресторану без маски запрещено;

- нельзя запросто подсаживаться к другим компаниям;

- под запретом кальяны, караоке и танцы.

Губернатор Александр Гусев ранее призвал жителей Воронежской области отмечать Новый год дома. Владельцам ресторанов и кафе запретили анонсировать праздничные шоу. И в принципе в сухом остатке разговора рестораторов с чиновниками, кроме сожаления последних о сложившейся ситуации, ничего нового сказано не было.

Одним словом, хотите поскучать в развлекательных заведениях на Новый год, милости просим. Только вот зачем, если тем же самым можно заняться дома.

Остается еще один вопрос: когда коронавирус пройдет либо превратится в аналог привычного гриппа (оптимисты на это надеются), что останется от воронежского ресторанного бизнеса? Хотелось бы, чтобы не одни рожки да ножки.