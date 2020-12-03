В Воронеже у второклассницы обнаружили туберкулез

Чтобы уберечь себя и детей от запущенных форм туберкулеза, нужно регулярно делать флюорограмму. Фото: Алексей БУЛАТОВ

У ученицы школы № 24, располагающейся по адресу: улица Генерала Лохматикова, 43 в Железнодорожном районе, во время планового обследования обнаружили туберкулез. Девочка заразилась от своего отца (у него эту опасную болезнь диагностировали в 2020 году). Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Заразившуюся второклассницу лечат в детском отделении противотуберкулёзного диспансера. Там же она пока и учится. До выздоровления ее контакт с одноклассниками должен быть исключен.

Как отметили в департаменте здравоохранения, пока других случаев заболевания туберкулезом ни у учителей, ни у учеников не обнаружили. В сентябре-октябре 2020 года обследовали 451 из 528 учащихся школы. В ноябре должны были экстренно проверить оставшихся 77. Школу несколько раз продезинфицировали — в последний раз 23 ноября.

За детьми, контактировавшими с заболевшей девочкой, будут наблюдать врачи не менее года. Не реже раза в полгода им проведут обследование на туберкулез.

В департаменте здравоохранения сообщили, что в последние годы туберкулезом заболевают от 3 до 10 детей и подростков. Поэтому их родителям рекомендуют проводить своим чадам ежегодную иммунодиагностику: проба Манту – до 7 летнего возраста, Диаскинтест – с 8 до 17 лет.