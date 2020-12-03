Под Воронежем вернули в муниципальную собственность детский лагерь

Летом лагерь был вот в таком состоянии - из-за буйной растительности здания нелегко разглядеть. Фото: Дол "Колосок" Новая Усмань, ВКонтакте.

В Новоусманском районном суде удовлетворили иск местной администрации к арендатору детского лагеря «Колосок». Его отдали частникам еще в 2005 году. С условием, чтобы они привели территорию лагеря в порядок. Итог — сейчас здания там разрушаются, все заросло дикими деревьями и кустарниками. Иными словами, лагерь новыми хозяевами был заброшен.

В суде частники оправдывались. Дескать, готовим проект реконструкции лагеря. Сразу возникает вопрос: а 15 лет что делали?

Суд логично принял сторону администрации Новоусманского района, которая требовала вернуть лагерь в муниципальную собственность и расторгнуть договор аренды. Это решение в законную силу пока не вступило. Теоретически его еще можно обжаловать в течение месяца в Воронежском областном суде.

- Расторжение договора аренды развяжет нам руки в планах по восстановлению «Колоска», - прокоментировал судебное решение глава Новоусманского муниципального района Дмитрий Маслов. – Включение объекта в ту или иную программу развития потребует времени, и добиться этого будет непросто, как и найти надежного инвестора. Однако владение этой территорией частными лицами в принципе исключало такую возможность.