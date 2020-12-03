Воронежцев поздравят с Новым годом герои мультика «Три кота»

афиша Event Hall

3 января в Воронеже пройдет интерактивный спектакль «Три кота: Новогодние подарки»!

Герои популярного мультика Коржик, Карамелька и Компот, как и все дети, очень любят Новый год и, конечно же, подарки! Но ведь подарки получают только те, кто хорошо себя вел и слушался родителей, а те кто вел себя плохо не получают ничего. Коржик, Карамелька и Компот хотят понять, что значит хорошо себя вести? Котята находят невероятную карту сокровищ Деда Мороза и незамедлительно отправляются на его поиски. Во время приключения им необходимо пройти множество непростых испытаний, проявить смекалку, доброту и честность, а самое важное - доказать, что они самые настоящие друзья, готовые прийти на помощь друг другу в любой момент.

В конце спектакля котята обязательно найдут сокровища, встретятся с Дедом Морозом и Снегурочкой, ну и, конечно, зажгут новогодние огни на красавице елке. Юных зрителей ждут веселые танцы, песни, море шуток и интерактивные игры, ведь действие спектакля будет происходить не только на сцене, но и в зрительном зале!

Представление пройдет в Event-Hall 3 января в 11.00.