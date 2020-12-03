В Воронежской области водитель погиб под колесами собственного автомобиля

Мужчина погиб на месте Фото: из архива «КП»

В среду 2 декабря у 57-летнего жителя Нижегородской области, водителя ГАЗ 180WE случилась поломка в Острогожском районе: отказала тормозная система. Мужчина остановил машину и попробовал самостоятельно устранить неисправность. Вероятно, водитель плохо зафиксировал колеса: во время ремонта машина неожиданно покатилась и всей массой придавила своего владельца. От полученных травм мужчина скончался на месте.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку с целью выяснения обстоятельств и причин происшествия.