Автоинспекторы два дня будут ловить воронежцев, нарушающих ПДД

3 и 4 декабря Госавтоинспекция проведет в Воронеже рейд «Пешеход». Акция направлена на снижение уровня аварийности с участием пешеходов. По статистике за прошедшую неделю в Воронеже произошло 11 ДТП с участием пешеходов, в которых трое погибли и еще 10 человек получили травмы.

- Основными причинами аварий на пешеходных переходах являются непредоставление водителями преимущества пешеходам, совершение обгона на пешеходных переходах, а также переход проезжей части пешеходами в неположенном месте, - отметили в ГУ МВД России по Воронежской области. - Пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, а при их отсутствии - по обочинам. Переходить дорогу пешеходы должны по пешеходным переходам, а при их отсутствии - на перекрестках по линии тротуаров или обочин. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть, только убедившись в безопасности предстоящего перехода. Пешеходам, кстати, за нарушение ПДД грозит штраф в 500 рублей.

В темное время суток пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со светоотражающими элементами.