В Воронеже автоледи наказали за выезд на «встречку»

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

47-летнюю автомобилистку из Воронежа привлекли к ответственности за выезд на полосу встречного движения. Теперь ей придется заплатить штраф в 5000 рублей. Правоохранителям стала известна информация о грубом нарушении из информации в соцсетях.

Как сообщили в ГУ МВД по Воронежской области, инцидент произошел в понедельник 30 ноября в час-пик – 08.25 утра. Очевидцы сняли на камеру, как водитель автомобиля «Сузуки Гранд Витара» около дома 255 по ул. 45 Стрелковой дивизии, выехала на «встречку» и не пропускала автомобили. Видео разместили в интернете. Грубым нарушением заинтересовались полицейские.

В итоге в автомобилистку привлекли к ответственности. Ей вынесли наказание в виде административного штрафа – 5000 рублей.

Если вы стали свидетелем нарушений Правил дорожного движения, можете сообщить об этом в дежурную часть ГИБДД по телефону 8 (473)269-61-02 или 02.