Лже-пассажиры сняли с карты воронежского таксиста 78 тыс рублей

В первый день зимы 16 жителей Воронежской области попались на удочку дистанционных аферистов. В общей сложности обманутые потеряли более 1,5 миллионов рублей.

Жертвой лже-клиентов стал 46-летний житель Рамонского района, который занимается транспортными услугами. Таксист принял заказ от якобы потенциальных пассажиров, которые представились сотрудниками крупной международной организации. Мол, необходимо доставить в аэропорт иностранного партнера и переводчика. Все непредвиденные расходы, связанные с транспортировкой важной персоны, водителю пообещали оплатить переводом на банковскую карту. При этом, аферисты попросили предоставить персональные данные карты, включая ее номер, CVC-код, а также пароли из смс-сообщений. Введенный в заблуждение мужчина сообщил все явки-пароли, после чего с его расчетных счетов испарились около 78 тысяч рублей.

Будьте бдительны: никогда и никому не сообщайте коды с обратной стороны карты и из смс-сообщений!