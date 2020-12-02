В Воронеже директора школы оштрафовали за 7 заболевших коронавирусом сотрудников

Сейчас все нарушения уже устранены Фото: из архива "КП"

Нарушения в воронежской школе №45 нашли сотрудники Роспотребнадзора. Ранее там провели проверку по факту массового заболевания педагогов коронавирусом. Диагноз был установлен у семи учителей. За нарушения требований санврачей наказали директора школы. Об этом сообщается в материалах Ленинского суда.

Теперь руководитель школы должна заплатить 25 тысяч рублей. Дело рассматривал.

С протоколами об административных нарушениях в Ленинский райсуд обратились специалисты Управления Роспотребнадзора по Воронежской области.

Санврачи выявили различные нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов. Эксперты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» заключили, что в школе отсутствуют шкафы для хранения столовой посуды около раздаточной линии пищеблока, ее хранят стопками, что «не исключает дальнейшее загрязнение». Также проверяющие выявили бесконтрольность мытья посуды ручным способом и не использование дезинфицирующих средств. Не были развешены инструкции и правила. А также отсутствует двухсекционная ванна, вместо нее – бытовая.

Проверили санврачи и кабинеты. В классах на бутылях с водой отсутствовала дата вскрытия упаковки. А на втором этаже находится емкость с жидкостью без упаковки производителя, с надписью «Антисептик». Это является нарушением федерального законодательства.

Директор в суде признала вину и отметила, что все нарушения уже устранены.

Суд при рассмотрении дела учел важные обстоятельства, в том числе, что директор ранее не привлекалась к ответственности, ее положительную характеристику и материальное положение. В своем решении он «посчитал возможным» уменьшить сумму штрафа – до 25 тысяч рублей.