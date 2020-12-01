Антимонопольная служба потребовала убрать рекламу со знака «Пешеходный переход» в Воронеже

Из архива "КП" Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Воронежское управление ФАС признало незаконным размещение рекламной конструкции ООО «Рекламный дом» на опоре дорожного знака «Пешеходный переход». Плакат, нарушающий закон о рекламе, обнаружили на Московском проспекте, 11.

- Согласно части 3 статьи 19 ФЗ «О рекламе», распространение рекламы на знаке дорожного движения, его опоре или любом ином приспособлении, предназначенном для регулирования дорожного движения, не допускается, - отметили в ведомстве и потребовали снять незаконную рекламу.

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