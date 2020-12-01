Сотрудники воронежской соцзащиты, похитившие из бюджета 11 миллионов, предстанут перед судом

В Воронеже завершилось расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, по которому проходят теперь уже бывшие 46-летняя заместитель управления соцзащиты Левобережного района, 43-летняя начальница отдела, а также 49-летний замначальника одного из отделов учреждения. В основу дела легли материалы прокуратуры и УФСБ по Воронежской области.

По версии следствия, в течение двух с лишним лет – с декабря 2017 по апрель 2020 года - группа по предварительному сговору включала в списки лиц на получение субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг своих знакомых и бывших коллег, обещая их фиктивно трудоустроить. Полученные таким образом деньги подставные лица возвращали обвиняемым, а те распоряжались средствами по своему усмотрению. Результатом этих махинаций стало хищение из бюджета больше 11 миллионов рублей.

- В ходе следствия обвиняемые признали вину в полном объеме, в содеянном раскаялись, - рассказал руководитель следственного отдела по Левобережному району города Воронежа регионального управления СК России Матвей Сладких. – Сейчас материалы переданы в суд Левобережного района для рассмотрения по существу.