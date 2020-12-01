В Воронеже могут вновь открыть учреждения дополнительного образования

Большинство родителей школьников выступает за очное обучение, отметил 1 декабря в прямом эфире губернатор Воронежской области Александр Гусев. Это одна из причин, по которой несмотря на повысившуюся статистику заболеваний коронавирусом, не продлили дистанционное обучение в средних образовательных учреждениях.

В то же время если проблемы с техническим обеспечением практически удалось решить, то остаются вопросы из-за «несовершенства методики» удаленного обучения.

- Дети часами сидят дома перед экранами, но непонятно, что они усвоили. При этом они должны получать очное образование в полном объеме, - отмечает глава региона.

По словам спикера, решение о дистанционном обучении принималось в напряженный период, когда число госпитализированных достигало 500 в сутки. Ко второй половине ноября это число снизилось до 340-350. Сейчас ситуация в больницах под контролем. Однако если она ухудшится, дистанционное обучение могут вновь ввести.

Кроме того, на следующей неделе может решиться вопрос о работе учреждений дополнительного образования. Вполне вероятно, что их откроют. Если региональный Роспотребнадзор поддержит это решение.