В Воронеже за один день задержали семь пьяных водителей

Сплошные проверки прошли в Воронеже в минувшие выходные Фото: из архива «КП»

В Госавтоинспекции подвели итоги сплошных проверок, прошедших в Воронеже на минувших выходных. Целью рейдов было выявление водителей с признаками алкогольного опьянения. Таких среди двух сотен остановленных оказалось семеро. На троих из них составили протоколы и привлекли к ответственности, двое отказались пройти медицинское освидетельствование, а еще двое, как выяснилось, ранее уже были лишены права на вождение из-за пьянства за рулем. На этот раз им грозит уголовная ответственность.

Были выявлены и другие нарушения. Например, шесть водителей перевозили детей без автокресел, четыре жителя региона выехали на полосу встречного движения. Не стали исключением и пешеходы: на них в ходе рейда сотрудники ГИБДД составили 17 протоколов за нарушение правил дорожного движения. А 30 водителям выписали штраф за непредоставление преимущества пешеходам на «зебре».