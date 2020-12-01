Губернатор рассказал о перспективах развития медно-никелевых месторождений в Воронежской области

Проектирование, насколько известно, не ведется Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

О продлении лицензии на добычу медно-никелевых месторождений в Новохоперском районе и в целом о реализации проекта Уральской горно-металлургической компании (УГМК) 1 декабря в прямом эфире в социальных сетях спросили губернатора Воронежской области Александра Гусева.

- Проектирование, насколько мне известно, не ведется. Озвучу ту информацию, которой сейчас владею. Мы не общались с компанией УГМК примерно пару лет. Первый вариант технических и экономических расчетов этого проекта показывал, что он убыточен. Закрытый способ разработки не очень выгоден. Может быть, применили неправильные технические решения. Будет ли в ближайшее время активность на участке разработки? Не будет, - прокомментировал глава региона.

Однако перспектива развития месторождений в Воронежской области остается.

УГМК сейчас, по словам спикера, выделяет небольшие средства Новохоперскому району - около 40 млн рублей в год.

Ранее мы рассказывали, что УГМК свернул лагерь геологов по разведке никеля в Воронежской области.