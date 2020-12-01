В Воронежской области три подростка ограбили прохожих

Вечером 26 ноября молодые люди 17 и 32 лет возвращались домой из торгового центра в Лискинском районе. К ним подошли трое подростков и начали задавать разные вопросы, а потом вдруг потребовали отдать им мобильные телефоны. Прохожие отказались. Тогда налетчики силой отняли у молодых людей мобильники и скрылись.

Прибывшие на место происшествия полицейские опросили потерпевших и изучили записи камер видеонаблюдения, расположенных на фасаде торгового центра. Получив приметы злоумышленников, оперативники отправились на поиски подозреваемых.

а также получили от потерпевших подробное описание внешности злоумышленников. Личность одного из них удалось после просмотра базы данных местных хулиганов: 16-летний подросток, подходящий под описания потерпевших, уже имел проблемы с законом. Подозреваемого задержали на дому. Он и рассказал полицейским, что в момент совершения преступления с ним были двое его знакомых. Вскоре оперативники задержали и двух других подозреваемых. У них нашли похищенные телефоны, которые вернули законным владельцам.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье «Грабеж», предусматривающей наказание в виде заключения на срок до семи лет.