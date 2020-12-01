В Воронеже за пять лет планируют снести 24 аварийных дома

24 многоквартирных дома в Воронеже расселят с 2021 по 2025 год. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте городской администрации. Как правило, это аварийные двухэтажные и трехэтажные строения.

К IV кварталу 2021 года под снос должны уйти два дома:

- ул. Богдана Хмельницкого, д. 30;

- ул. 20-летия Октября, д. 34.

Всего один дом постигнет та же участь в конце 2022-го:

- пер. Серафимовича, д. 12.

Усилятся работы к IV кварталу 2023 года:

- пер. Советский, д. 4;

- ул.Силикатная, д. 12;

- ул. Кулибина, д. 11к. Б;

- ул. Богдана Хмельницкого, д. 9, 29а;

- ул. Революции 1905 года, д. 4;

- ул. 45-й Стрелковой Дивизии, д. 10;

- ул. Матросова, д. 125;

- ул. Майская, д. 4, 6;

- пер. Солнечный, д. 9;

- ул. Черняховского, д. 10.

В аналогичный период, но уже 2024 года должны сровнять еще несколько домов:

- ул. Майская, д. 8;

- ул. Революции 1905 года, д. 14;

- ул. 45-й Стрелковой Дивизии, д. 12;

- ул. Электросигнальная, д. 4.

В III квартале 2025 года под снос уйдут:

- пр. Труда, 95;

- ул. Солнечная, 24.