Жителя Воронежской области оштрафовали на 1000 рублей за отсутствие маски

Бутурлиновский суд оштрафовал 45-летнего мужчину за пребывание в общественном месте без маски.

Утром 3 ноября полицейские заметили мужчину без маски в магазине, несмотря на указ губернатора от 21 сентября, согласно которому в эпидемиологически неблагополучный период по коронавирусу жители региона обязаны ходить в средствах защиты в магазинах, аптеках, торговых центрах, на остановках, в транспорте.

Нарушителям грозят штрафы: гражданам от 1000 до 30 000 рублей, должностным лицам - от 10 000 до 50 000 рублей, малым предпринимателям - от 30 000 до 50 000 рублей юридическим лицам - от 100 000 до 300 000 рублей.

Бутурлиновец получил минимальный штраф - 1 000 рублей.