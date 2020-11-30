В Воронеже карельский беглец попался на краже продуктов

В воскресенье, 29 ноября, сотрудники вневедомственной охраны выехали по сигналу сработавшей сигнализации в один из сетевых гипермаркетов Советского района. Они добрались до магазина за пять минут.

В гипермаркете задержали пытавшего украсть продукты гражданина. Его личность вскоре установили. Оказалось, что 21-летний уроженец Карелии с 13 ноября числится в розыске ОМВД России по Питкярантскому району этого субъекта РФ. В крае озер его опять же подозревают в краже. Росгвардейцы сообщили о задержании карельским коллегам.