Стало известно, сколько жителей Воронежской области готовы сделать прививку от коронавируса

Укола не боятся только 32 процента участников опроса. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Telegram-канале правительства Воронежской области подвели итоги опроса на тему бесплатной прививки от коронавируса. В нем участвовали около 1450 человек.

Требовалось ответить на вопрос, сделаете ли вы прививку, если она будет добровольной и бесплатной. Почти половина опрошенных - 49 процентов - ответили "нет". Готовы к прививке оказались 32 процента. Еще 19% участников опроса ответить затруднились.

Пока в Воронежской области вакцинируют только сотрудников медицинских учреждений. Другим жителям региона обещают предоставить возможность сделать прививку в начале 2021 года. Причем она будет бесплатной, "обязаловки" тоже обещают не делать.