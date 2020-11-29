Воронежцы стали реже умирать от отравлений суррогатным алкоголем

Врачи проанализировали данные за пять лет Фото: из архива «КП»

Управление Роспотребнадзора проанализировало данные по острым отравлениям суррогатным алкоголем и сделало вывод, что за последние пять лет жители региона стали на 25,3% реже страдать от употребления «паленки» и на 10% реже умирать от ее употребления.

По оценкам специалистов, положительной динамики удалось достичь, благодаря усилению контроля за спиртосодержащей продукцией. В управлении рассказали, что проверили в 2020 году 29 объектов, реализующих непищевую спиртосодержащую продукцию, и 35 – реализующих, пищевой алкоголь. На анализ отобрали 40 проб, нарушений нормативов не выявили.

По итогам проверок составили 28 протоколов об административном правонарушении и вынесли 28 постановлений на общую сумму 394 000 рублей. Основными нарушениями явились отсутствие ценников и нарушение условий хранения продукции.