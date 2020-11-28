Под Воронежем двоих пенсионеров осудили за избиение полицейских тростью и тапком

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Таловский райсуд рассмотрел два уголовных дела, фигурантами которых стали местные жители за публичное оскорбление и избиение полицейских. В силу своего возраста и ряда других причин пенсионерам удалось избежать реального срока. Об этом рассказали в пресс-службе районного суда 26 октября.

Там уточнили, что полицейские исполняли свои непосредственные обязанности. Они в обоих случаях пресекали административные правонарушения. Сельчане при этом выразили свое несогласие физически. Одного правоохранителя избили металлической тростью, а другого – комнатным тапком. Кроме того, пенсионеры сопровождали это нецензурной бранью в адрес полицейских. Свидетелями этой картины стали посторонние люди.

В отношении пенсионеров возбудили уголовные дела о публичном оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ) и применении неопасного для жизни насилия (ст. 318 УК РФ). Суд вынес приговор – назначил им по 1 году и 7 месяцам условно.