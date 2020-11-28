В Воронеже по решению суда закрыли две кальянные

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С ходатайством в Коминтерновский райсуд обратились санитарные врачи. Их доводами послужили результаты проверки двух кальянных, расположенных В Воронеже. Речь идет о заведениях – Marrakesh и Imperia на ул. Хользунова. Работу заведений временно приостановили. Об этом 27 ноября сообщили в регуправлении Роспотребнадзора.

Санврачи выявили различные нарушения санитарных и эпидемиологических требований. К примеру, несоблюдение поточности технологических процессов, правил эксплуатации производственного оборудования и инвентаря. Также сотрудников ведомства насторожила обработка посуды. Она проводилась с несоблюдением требований.

Поскольку это могло привести к массовым отравлениям и вспышке кишечных инфекций, на собственников заведений – ИП и юрлицо – были составлены административные протоколы по ст. 6.6 КоАП РФ. Кроме того, ревизоры обратились в суд о приостановке деятельности кальянных.

Оба объекта получили запрет на работу на срок в 30 дней, который действует с 24 ноября.