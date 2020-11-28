Воронежских водителей предупредили о ночных сплошных проверках

Фото из архива КП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Воронежским водителям придется не терять контроль вечером и ночью субботы 28 ноября. Иначе за них это могут сделать полицейские. Сотрудники ГИБДД сообщили о проведении сплошных проверок в области, передает пресс-служба регионального главка.

Особое внимание в ходе рейдов уделят выявлению пьяных автомобилистов.

Как обычно во время проверок стражи порядка будут останавливать машины для досмотра. Только теперь уже все без исключения. Если почувствуют, что водитель источает запах алкоголя, ему предложат пройти медосвидетельствование. Если сомнение вызовет его поведение, то проверят и на употребление наркотических веществ.

Воронежцев, которые стали свидетелями грубых нарушений ПДД или увидели пьяного автомобилиста, просят сообщить об этом по телефонам 269-61-02 (круглосуточно) или по телефону 02.