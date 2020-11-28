В Воронеже скончался пожилой мужчина, попавший под две машины

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Инцидент произошел в Воронеже около 16:30 27 ноября. Погиб, сбитый сразу двумя машинами 68-летний пенсионер. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Трагедия произошла, когда мужчина попытался перейти проезжую часть в неположенном месте. Сначала его на скорости сбил 64-летний водитель «Шевроле Нива», который ехал по улице Украинской со стороны улицы Героев России в сторону улицы Грузинской. Затем его отбросило под колеса другого авто, которое двигалось во встречном направлении. За рулем Hyundai Getz находилась 32-летняя местная жительница.

Мужчина скончался до приезда «скорой».

Всего в регионе за сутки зарегистрировано 119 аварий. В шести ДТП пострадали пять человек, один погиб.